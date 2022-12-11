關懷盃／「希努武士」謝震鋒好表現 愛守外野有理由

北市東園國小參加關懷盃，今天晉級關鍵戰，達悟族的「希努武士」謝震鋒敲出超前比數安打、後援穩守率隊搶勝，謝震鋒運動能力很好，場上9個位置最愛外野，理由是「空氣比較新鮮」。

台北市東園國小參加第29屆關懷盃棒球邀請賽，今天攸關晉級比賽與高雄復興國小交手，比賽前半段落後，謝震鋒4局代打敲出關鍵超前比數安打，一棒2分幫助球隊取得3比2領先，東園5局再添2分保險分。

復興6局追分，一度追到只差1分，謝震鋒登板後援穩守，幫助球隊以5比4拿勝、晉級8強；謝震鋒投打有表現，是搶勝功臣。

東園教練駱政宇表示，看重謝震鋒心智，關鍵場面不會怯場、比較放得開，今天沒有安排讓謝震鋒先發，主要是之前比賽太過密集，出賽場次多，謝震鋒捕手、投手兼任，為了球員健康、讓他休息緩衝。

駱政宇提到，謝震鋒比較不會想太多，運動能力、爆發力都很好，投球、打擊都很平均，投球很有威力，目前雖然球速沒有很快，但看好未來球速可以往上提升，場上9個位置都可以守，籃球也打得不錯。

謝震鋒透露，之前是打桌球，在電視上看到職棒覺得好玩才開始打棒球，為了打棒球從正義國小轉到東園國小，偶像是中信兄弟張志豪，因為電視上看的第一場職棒比賽張志豪就開轟。

謝震鋒的爸媽都是蘭嶼達悟族，但他在台北出生，他自曝回到蘭嶼常常都玩到爸媽找不到，「希努武士」是達悟族名字；雖然場上每個位置都可以守，但最喜歡守外野，「因為空氣比較新鮮」。

關懷盃少棒組4強出爐 台東球隊占3席

關懷盃棒球邀請賽少棒組4強出爐，今天8強豐田國小擊敗千秋晉級，紅葉擊敗新生、卑南擊敗北市東園，4強台東縣占3席，去年冠軍隊伍宜蘭三星擊敗蓬萊、也晉級4強。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天進行淘汰賽，少棒賽去年冠軍宜蘭三星國小與同樣來自宜蘭的蓬萊國小交手，三星派出5年級投手莊海祥先發，總計投6局僅失1分、好投壓制。

三星打線適時搶分，3局靠著陳宥瑞內野安打、盜壘、莊海祥二壘打先馳得點，5局再靠著接連3支安打、多添2分保險分，順利以3比1拿勝晉級4強。

台東縣卑南國小8強與台北市東園國小交手，卑南前3局打完0比2落後，4局抓準機會搶分，單局5安、1保送攻勢串聯，一口氣攻下5分奠定勝基，4、5局再各拿1分，終場以7比2拿勝晉級4強。

台東縣豐田國小與南投千秋國小交手，豐田先發投手陳德丞6局完投失2分，率隊以4比2拿勝晉級。台東縣紅葉國小則以3比0擊敗台東縣新生國小、晉級4強。

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