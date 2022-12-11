中職／拿莫．伊漾秋訓練外野從零開始 張建銘有期許

中央社／ 台東11日電
第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，味全龍隊野手拿莫．伊漾（左，藍衣）擔任講師，課程充滿笑聲，除了球技還教跳舞，他說，棒球就是秀、就是要玩，身為球員不能害羞。 中央社
第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，味全龍隊野手拿莫．伊漾（左，藍衣）擔任講師，課程充滿笑聲，除了球技還教跳舞，他說，棒球就是秀、就是要玩，身為球員不能害羞。 中央社

中職味全龍隊野手拿莫．伊漾今天出席關懷盃球星棒球教室，談起秋訓狀況，拿莫．伊漾改練中外野從零開始，守備教練「火哥」張建銘直言：「守備越來越有樣子」，但對打擊還有期許。

味全龍隊野手拿莫．伊漾目前為止中職一軍出賽多是守一壘，新球季預計改守外野，秋訓也開始外野訓練。拿莫．伊漾表示，換了守備位置感覺一切從零開始，也算是轉換心態，每天積極的訓練，也很有新鮮感。

拿莫．伊漾表示，目前外野守備越來越進入狀況，外野守備兼打擊教練張建銘說：「守備感覺越來越像外野手」， 但也希望拿莫．伊漾打擊部分也有外野手該有的水準，秋訓時拿莫．伊漾打擊有微調，但沒有什麼太大的問題。

多練外野後，是否還有機會再回到內野，拿莫．伊漾提到，沒有什麼不可以，只要教練團有需求。他也表示希望可以有工具人獎，工具人這樣的角色在球隊中其實也有一定的貢獻、可以幫助球隊。被問起外野是不是很競爭，拿莫．伊漾說：「我對自己有信心」。

拿莫．伊漾關懷盃台北、台東來回跑，先到台東參加會員大會，又回到台北有表演行程，昨天晚上再飛回台東，今天一早出席棒球教室。拿莫．伊漾也預告明年1月14日有球迷活動，節目內容豐富，包括唱歌、跳舞、脫口秀，另外也有大家期待已久的神秘嘉賓。

拿莫．伊漾 張建銘 中職

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