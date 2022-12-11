聽新聞
test
0:00 / 0:00

關懷盃／林智勝秀全壘打王的手 小球員：我看過你撞裁判

中央社／ 台東11日電
第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝（黑衣）擔任講師，他伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。中央社
第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝（黑衣）擔任講師，他伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。中央社

關懷盃今天安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝擔任講師，小球員直球對決問：「我看過你撞裁判」，讓眾人笑翻。林智勝也伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天早上安排球星棒球教室，分3組授課，講師有味全龍隊野手拿莫．伊漾、原棒協理事長林智勝、台東綺麗珊瑚成棒隊教練潘菘瑋。

小球員看到林智勝第一個問題都是「怎麼打全壘打」，林智勝也耐心解答，「全壘打當然是用手打，但是不能只用手的力量，下半身也要幫忙，不然手很快就沒有力量了。」

小球員提到拿莫．伊漾教他們打擊輕輕打就可以飛很遠，林智勝也解釋差異，像拿莫．伊漾這樣力量大的球員可以輕輕打，可是自己力量沒有這麼大、就需要用下半身力量幫忙。

小球員聽到林智勝的說法直接說：「可是你手臂很粗耶」，林智勝開玩笑說：「這樣出去才不會被欺負」，沒想到小球員直球對決：「但我看過你撞裁判」，讓現場眾人笑翻，小球員還不斷追問：「那裁判有骨折嗎？你還恨他嗎？」童言童語十分逗趣。

林智勝表示，小球員就是這樣、很直接，他們看到的東西可能跟大人不一樣，只要他們問、就認真回覆，也不忘說：「那是2008年的事了耶，撞到現在還被記得。」

林智勝在每個分組課程結束前都會伸出雙手問：「你們想知道全壘打王的手是什麼樣子的嗎？」小球員一擁而上摸林智勝的手直呼：「好多繭、好粗」，還有小球員直接說：「我不洗手了！我應該可以變很強、會打全壘打。」

林智勝表示，關懷盃安排棒球教室不是真的要傳授什麼專業的技術，小球員不會真的懂，主要就是讓小球員看到這些球星，他們就會產生興趣。

林智勝 棒球 關懷盃

延伸閱讀

關懷盃／OB賽林智勝代打 笑稱劉義傳花3年準備3局

關懷盃／黃忠義、劉義傳、鄭幸生OB表演賽 關懷盃棒賽台東開打

中職／林益全等5主力未列悍將保留名單 簽回不受扣薪3成限制

中職／「失業潮」來了！ 五隊共59人戰力外

相關新聞

關懷盃／林智勝秀全壘打王的手 小球員：我看過你撞裁判

關懷盃今天安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝擔任講師，小球員直球對決問：「我看過你撞裁判」，讓眾人笑翻。林智勝也伸出雙...

少棒／林智勝關懷盃亮相 拿莫、伊漾、潘菘瑋也當老師

第29屆關懷盃第3天賽事，硬式少棒、青少棒組4強名單出列，地主台東縣卑南國小單日兩勝，只要再奪兩勝就可以帶回暌違8年的冠...

關懷盃／「希努武士」謝震鋒好表現 愛守外野有理由

北市東園國小參加關懷盃，今天晉級關鍵戰，達悟族的「希努武士」謝震鋒敲出超前比數安打、後援穩守率隊搶勝，謝震鋒運動能力很好...

關懷盃／林靖凱嚇傻麻吉小球員 邱智呈曾自封台東猛男

中職統一獅隊野手林靖凱、邱智呈擔任關懷盃監場，太巴塱少棒隊球員高聖韓看到「麻吉」林靖凱嚇傻；邱智呈回憶學生時期打過5次關...

中職／拿莫．伊漾秋訓練外野從零開始 張建銘有期許

中職味全龍隊野手拿莫．伊漾今天出席關懷盃球星棒球教室，談起秋訓狀況，拿莫．伊漾改練中外野從零開始，守備教練「火哥」張建銘...

關懷盃／「要當敢秀的人」 拿莫．伊漾開課還教跳舞

關懷盃今天安排球星棒球教室，味全龍隊野手拿莫．伊漾課程總充滿笑聲，除了球技還教跳舞，他表示棒球就是秀、就是要玩，身為球員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。