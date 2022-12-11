關懷盃／「要當敢秀的人」 拿莫．伊漾開課還教跳舞

關懷盃今天安排球星棒球教室，味全龍隊野手拿莫．伊漾課程總充滿笑聲，除了球技還教跳舞，他表示棒球就是秀、就是要玩，身為球員不能害羞， 聽到小球員唱自己應援歌直言很感動。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天早上安排球星棒球教室，分3組授課，講師有味全龍隊野手拿莫．伊漾、原棒協理事長林智勝、台東綺麗珊瑚成棒隊教練潘菘瑋。

面對小球員的問題，拿莫．伊漾認真回答，小球員說到球隊4連敗被淘汰了，拿莫．伊漾回覆：「不管輸幾場，最終還是會贏，我們也曾經9連敗。」小球員問他球速多快，也有球員一被點名發問就說：「等下可不可以要簽名？」

拿莫．伊漾教球員打擊、跑壘，最後還讓球員跳舞，鼓勵小球員，「你們都是很好的球員，無論做什麼事情都是表演的心態，要當敢秀的人。」

今年9月例行賽有場比賽因雨暫停，拿莫．伊漾和隊友張政禹尬舞被總教練葉君璋「體罰」， 小球員也有問到這個問題，拿莫．伊漾解釋，不是體罰、是在玩，有小球員反問：「為什麼打球可以玩？」拿莫．伊漾回答：「打棒球本來就是在玩」，看到小球員一臉疑惑轉頭看教練模樣很可愛。

拿莫．伊漾解釋，身為球員不能害羞，棒球本來就是抱持玩球的心態，還記得學生時期參加關懷盃，球星教室時張泰山都在表演「脫口秀」講笑話，當時很疑惑為什麼不教棒球技術，現在想一想，「開心是最重要的事情。」

拿莫．伊漾隨口問小球員會不會唱自己的應援曲，沒想到小球員馬上大聲唱出來，他開心拿出手機錄影、直言很感動，可以成為小朋友喜歡的球員，也笑說有感覺到自己好像蠻有人氣的。

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