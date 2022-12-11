關懷盃／捏碎吃、整塊吃？ 獅隊球星帶童年回憶脆麵來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供
關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供

關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶著統一麵包、統一脆麵前來為小球員補充能量，本屆還有一項重要任務，就是把長期合作夥伴「輝葉按摩椅」於聯名主題日公益拍賣活動中所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。

在原棒協長期耕耘下，關懷盃不論規模或內容皆持續成長，年年吸引眾多學校報名參與，堪稱棒球豐年祭。今年邁入第29屆，高達65支球隊參賽，為歷年最高紀錄，而本屆以泰雅族語「Mubuy」為賽事口號，意即傳承，期許所有小球員們都能傳承下許多學長的經驗，在勇敢追逐棒球夢的同時，也不要忘記打棒球的初衷。

獅隊致力推廣在地基層棒球，休賽期間皆有成立巡迴專車，安排前往台南各層級學校棒球隊與學生近距離互動，近年來更攜手集團品牌「統一麵包」前往花東關懷盃賽事，帶著營養滿分、美味可口的麵包以實際行動支持小球員，讓原民小選手們除了在原棒協安排下能接受球隊現役選手指導外，也能在賽事期間補充即時能量、保持體力衝刺一波。

不僅統一麵包，今年亦攜手集團另一長青明星商品「統一脆麵」為關懷盃增添另一亮點，50多年來陪伴著許多人長大的統一脆麵，也在賽事當中把學長們小時候的味道如同本屆關懷盃口號「Mubuy」一般，傳承予參賽的小球員們。

關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供
關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供
關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供
關懷盃棒球邀請賽今年在台東開打，統一獅隊帶來自家產品為小球員應援，也將公益拍賣活動所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。圖／統一獅隊提供

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