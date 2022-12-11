中職／胡冠俞接到擴編選秀消息發抖 努力變好也有期待

中央社／ 台東11日電
胡冠俞擴編選秀被台鋼雄鷹選走。 中央社
胡冠俞擴編選秀被台鋼雄鷹選走。 中央社

擴編選秀台鋼雄鷹選走的內野手胡冠俞第3次以職棒球員身分參加關懷盃，回憶聽到擴編選秀結果當下，他笑說緊張到發抖，面對新環境有壓力，「除了要努力變好，還要練習帶著其他人」。

內野手胡冠俞2018年選秀被富邦悍將選進，今年底擴編選秀獲得新球隊台鋼雄鷹指名，胡冠俞回憶接到消息當下，「真的在發抖，有點害怕換環境不習慣」，但現在已經調適好心情，平常心面對這個結果。

胡冠俞接到消息時跟悍將隊友李宗賢、陳真等人一起去花蓮，他透露隊友們也都有鼓勵他，「他們跟我說沒事，到那邊好好加油」。

胡冠俞表示已經有和台鋼雄鷹領隊通過電話，沒有特別說什麼，只是說歡迎加入，預計明年1月報到，這段期間有稍微活動、維持訓練，但也持續物色訓練的場所。

胡冠俞感謝悍將這段期間的栽培，特別感謝二軍總教練陳金鋒，「他對我們的要求很高，也給我很多機會」，他也感謝二軍守備教練施金典、明年球季將轉任球團球探情蒐部門的鄭兆行。

在悍將時期是陣中的年輕球員，但加入新球隊台鋼雄鷹後變成相對有經驗的選手，胡冠俞表示，多少會有壓力，雖然不擅長教人，但也會想要帶著大家一起走。

胡冠俞提到，台鋼雖然是新球隊，但是還是有很多年輕人競爭，自己需要更努力、慢慢變好，台鋼陣中比較熟識的球員有野手王博玄。

第29屆關懷盃棒球邀請賽在台東舉行，胡冠俞是台東人，今年第3度以職棒球員身分參加，他表示更知道該怎麼跟小球員互動，小球員都會問他守備位置、打幾支全壘打等問題。

台鋼雄鷹 選秀 棒球

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