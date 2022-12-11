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關懷盃／馬傑森勾回憶 學生時期想跟陳俊秀合照

中央社／ 台東11日電
樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，他說，學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。中央社
樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，他說，學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。中央社

樂天桃猿隊野手馬傑森首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，小球員發問「要怎麼長高」；馬傑森學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。

第29屆關懷盃棒球邀請賽在台東舉行，馬傑森學生時期打過5次關懷盃，今年首度以職棒球員身分參加，擔任比賽監場，昨天也有看母校花蓮光復國小比賽，帶隊教練還是當時的教練陳龍正。

「教練看到我就問我怎麼變這麼高」，馬傑森說，陳龍正教練從以前就蠻好的、也不會揍人，許久沒有看到母校光復少棒比賽，馬傑森笑說：「我小時也是這樣，蠻可愛的，但我們那時候比較強一點點。」

關懷盃賽後都會安排球星棒球教室，馬傑森說有小球員發問「要怎麼長高」，他也回覆：「多睡覺、多喝牛奶就可以長高。」

談起學生時期打關懷盃的回憶，馬傑森表示當時自己很害羞，看到陳俊秀、林智勝這樣的球星出現覺得很稀奇，但不敢去跟他們合照，沒想到後來可以跟陳俊秀變成隊友。

馬傑森 關懷盃 棒球

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