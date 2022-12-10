關懷盃／OB賽林智勝代打 笑稱劉義傳花3年準備3局

第29屆關懷盃棒球賽今天舉行開幕典禮，安排3局的OB對抗賽，「太平洋聯盟」劉義傳先發投3局，被「中央聯盟」林智勝打出內野安打，林智勝笑稱劉義傳的球有水準，「為了3局準備3年」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽9日開打，今天舉行開幕典禮，典禮上先是由部落頭目帶頭祈福，接著安排上屆少棒組冠軍三星國小、青少棒組冠軍卑南國中舞蹈表演，重頭戲是OB對抗賽，由「太平洋聯盟」與「中央聯盟」交手。

OB賽「太平洋聯盟」派出先發投手劉義傳，「中央聯盟」投手陣容也很亮眼，由「大郭」郭源治象徵性投出第一球，接著潘菘瑋、高龍偉依序登板。

「中央聯盟」3局換上原棒協理事長林智勝代打，打出三壘方向內野安打，但沒有拿下分數，最終「太平洋聯盟」1比0拿下勝利。

林智勝賽後接受媒體聯訪表示，那支內野安打應該是失誤，軟式的不好打，感覺有重回國小時的感覺，本來以為上場不會緊張，但今天代打上去很有點緊張，跟職棒的比賽不一樣，怕打不到球。

被問起與前輩劉義傳的對戰，林智勝表示，「前輩的球很有水準，他應該是花了3年的時間準備3局，蠻厲害的、很不容易。」

林智勝表示，看到大家可以聚在球場上打球很感動，被問起到底「中央聯盟」還是「太平洋聯盟」比較強，林智勝笑說3局看不出來，應該要打7局讓大家累一下，明年關懷盃30週年，也有考慮辦一個正式一點的比賽，讓現役會員上場打看看。

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