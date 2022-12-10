關懷盃／綠島公館黑潮少棒亮相 球員發問怎麼考職棒

關懷盃棒球邀請賽此次增設軟式組比賽，綠島公館國小「黑潮棒球隊」成立第4年首度參賽，總教練陳盈明希望讓球員看大場面，今天球星教室，球員也童言童語問「怎麼樣才能考上職棒」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽此次增設軟式少棒組比賽，參賽球隊有台東縣南王、台東縣錦屏、台東縣武陵和台東縣綠島公館國小。

綠島小孩熱愛運動，約20年前幾乎每校都有棒球隊，在2019年由公館、綠島國小組成的「黑潮棒球隊」正式成軍，是綠島睽違20年再組棒球隊。

球隊成立第4年，此次由公館國小2到6年級球員組隊來參加關懷盃，總計12名球員，總教練陳盈明表示，主要希望讓小球員來看一下職棒的大哥哥們，這批球員之前都是打縣內的對抗賽，沒有參加過這麼盛大的比賽，也沒有看過夜間球場長什麼樣子，這是很好的經驗。

陳盈明表示，此次比賽首戰感覺球員很緊張，被武陵提前結束比賽，第2場比賽有習慣一點了，守備、投手、打擊都有穩定發揮，順利擊敗錦屏，明天與南王比賽，勝隊晉級冠軍戰。

今天也有職棒球員監場，監場球員為台東出身的職棒球員胡冠俞、富邦悍將蕭憶銘，小球員的問題也很天真可愛，發問「怎麼樣才可以考上職棒」，蕭憶銘則耐心解釋進職棒的方法。

陳盈明表示，受限交通影響，本來還猶豫要不要來參賽，昨天搭船到台東，今天就停船了，要一直停到14日，關懷盃12日結束，滯留台東的期間，把住宿的地方搞定後，會跟新生國小一起練球。

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