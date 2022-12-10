關懷盃／台東豐田少棒有口福 教練團都是大廚

中央社／ 台東10日電
台東縣豐田國小教練團都是大廚，總教練鄭唐夫（右）會下廚煮豐盛宵夜給球員吃，而教練黃謝竣翔（左）家中開熱炒店，會煮的菜式更多樣。中央社
台東縣豐田國小教練團都是大廚，總教練鄭唐夫（右）會下廚煮豐盛宵夜給球員吃，而教練黃謝竣翔（左）家中開熱炒店，會煮的菜式更多樣。中央社

台東豐田國小教練團都是大廚，總教練鄭唐夫煮宵夜給球員吃，球員陳暐直言炒飯最好吃，教練黃謝竣翔家中開熱炒店，會煮菜式更多樣。鄭唐夫說，照顧球員生活起居讓家長更安心。

第29屆關懷盃棒球邀請賽少棒組台東縣豐田國小今天一日2戰，首戰與新竹縣上館國小交手，豐田五年級投手陳德丞先發6局失1分，好投壓制率隊以6比1拿下勝利，第2戰與高雄市屏山國小交手，豐田打線發揮終場以14比3拿勝。

豐田國小教練團都是大廚，26歲的總教練鄭唐夫當教練資歷5年，平時就會自己做菜，開始帶球隊後，小朋友常常半夜肚子餓會起來找東西吃，替他們準備宵夜，「讓他們吃飽、好好睡覺，才可以快長大。」

鄭唐夫表示，平常會煎餃子、煮雞蛋等有營養的東西給球員吃，越煮越有心得，總教練黃謝竣翔家中開熱炒店，會煮的菜式更多，小朋友很有口福；鄭唐夫提到，把球員的生活起居照顧好、生活常規也很要求，家長也會比較安心。

今天與屏山國小交手先發投手陳暐表示，最喜歡吃教練煮的炒飯、很好吃，可以吃一碗，隊友則吐槽：「明明都吃2碗。」

陳暐今天因為打擊滑壘時受傷提前退場，他表示，看哥哥打球覺得好玩才加入球隊，今天受傷退場很不甘心，想繼續上場比賽。

陳暐說，偶像是中信兄弟的游擊手江坤宇，「因為他有很多美技」，自己當野手時是二壘，「練習時很多美技、但比賽沒有，希望比賽也可以出現美技」，另外一名偶像是味全龍隊的拿莫．伊漾，「因為很搞笑」。

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