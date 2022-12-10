關懷盃／董秉軒勾回憶 三星潘子祺如願和董子恩合照
關懷盃棒球邀請賽味全龍隊野手董秉軒首度以職棒球員身分參加，和董子恩一同擔任母校宜蘭三星國小比賽監場，勾起許多少棒回憶，三星迷你三壘手潘子祺如願與偶像董子恩合照。
關懷盃棒球邀請賽宜蘭縣三星國小連續29屆參賽、是元老級球隊，今天與台東縣桃源國小交手，三星校友味全龍隊董秉軒、富邦悍將董子恩擔任監場；三星終場以7比2拿下勝利。
董秉軒學生時期參加過3次關懷盃，今年首度以職業球員身分參與回饋，談起對關懷盃的印象，他表示當時從高雄鼓岩國小投手李凱威（現效力味全龍隊）手中敲出生涯首安、印象特別難忘。
董秉軒表示，學生時期打關懷盃最期待的就是看到職棒球星，當時還有找張泰山合照，張泰山現在也在味全龍隊當教練，後來還有拿當時的合照跟張泰山相認。
看到少棒球員打球、勾起很多回憶，董秉軒表示，小時候打球很緊張、教練也很嚴厲，但也因此練就現在的抗壓性。
三星今天先發三壘手是4年級球員潘子祺，潘子祺身高123公分，雖然身材很「迷你」但運動能力好，教練很看好他的潛力，他曾透露自己的偶像是學長董子恩，今天也如願和董子恩合照。
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