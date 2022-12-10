關懷盃／王躍霖被釋出力求機會 自評狀況不差、不灰心

關懷盃棒球邀請賽投手王躍霖今天擔任監場，收到富邦悍將隊釋出通知，王躍霖說蠻平靜的，但也提到旅美剛回國時狀況更差，「我現在沒有這麼差、不會灰心，力求繼續留在職棒場上」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽昨天起在台東開打，今天開始安排職棒球員到各比賽場地監場，中華職棒富邦悍將隊昨天公告釋出球員名單包括投手王躍霖，王躍霖今天接受媒體訪問表示，季後自主訓練時就有想到可能會被釋出，可能今年表現沒有以往出色，聽到消息蠻平靜的。

談起今年表現的落差，王躍霖提到舊傷也有影響技術，有時候太想要力求表現，但沒辦法拿出百分百的實力，有點力不從心的感覺，但一直認為心態最重要。

王躍霖也說，其實剛結束旅美生涯返台參加選秀時，球速僅剩130公里，最主要的原因是年輕時職棒賽季拚、休賽季還有國家隊比賽，沒有好好的休息調整、讓身體恢復，「那個時候狀況比現在更差，但都還是可以繼續拚，現在的狀況沒有這麼差，不會覺得特別灰心」。

王躍霖有信心可以把狀況調整回來，被釋出不會絕望，相信自己的能力還在，也提到對球員來說舞台最重要，現階段在台中跟著弟弟、味全龍隊投手王維中一起訓練，「做好訓練、調整到最好的狀態，接著就是等待機會」。

被問起王維中有沒有跟他說什麼，王躍霖表示，兄弟一起訓練都會互相鼓勵，季後球隊流動的事不管在國內還是國外都會遇到，這些事情不是球員可以控制的，實力還是要先拿出來。

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