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中職／為球芽基金頒獎 官大元開示他心中的兄弟王牌

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
球芽基金今天舉辦「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」，並頒發棒球獎學金，中信兄弟隊官大元、周思齊出席。圖／球芽基金提供
球芽基金今天舉辦「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」，並頒發棒球獎學金，中信兄弟隊官大元、周思齊出席。圖／球芽基金提供

球芽基金今天舉辦「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」，並頒發棒球獎學金，中信兄弟隊投手官大元擔任頒獎嘉賓，也透過自己年初出版的新書與小朋友閱讀分享；創辦人周思齊也現身，笑稱自己是聖誕老公公，帶禮物來給小朋友。

球芽基金於去年開始與新竹發跡的台積電合作「棒助小英雄」專案，選定新竹縣五間國小棒球隊為服務對象，分別是中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小。去年在各校先設置專屬棒球隊的閱讀角後，再安排許多棒球界職人到校與棒球隊小朋友進行分享，並推出許多的閱讀推廣活動鼓勵小朋友培養閱讀的習慣，更進而設置專屬給棒球隊申請的球芽基金棒球獎學金以及閱讀獎學金。

今天球芽基金邀請台積電林政儀部經理及官大元，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」活動，並於活動中頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，合計26位小球芽。

球芽基金今天舉辦「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」，並頒發棒球獎學金，中信兄弟隊官大元、周思齊出席。圖／球芽基金提供
球芽基金今天舉辦「2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」，並頒發棒球獎學金，中信兄弟隊官大元、周思齊出席。圖／球芽基金提供

頒獎活動結束後的閱讀講座，官大元以今年初出版的新書《逆轉的王牌：官大元》為主軸做分享，職棒球員受到矚目的背後，需要付出更多的努力跟堅持，才能守住每一次的危機時刻。

官大元用自身的棒球經歷，鼓舞棒球隊小朋友，堅定信念就有機會逆轉人生，講座的Q＆A時間，小球員也和官大元直球對決，問大元哥哥：「請問你們球隊中誰是真正的王牌？」大元笑說：「全隊六、七十位的選手，實在很難說是誰，但是我想在我自己的心目中，我就是真正的王牌！」

周思齊也出現在會場，笑稱自己是聖誕老公公為孩子們帶來許多禮物，並勉勵小朋友要保持閱讀的習慣、努力學習，球技不是最重要的，重要的是要懂得回饋跟感恩的心。

棒球 官大元 周思齊

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