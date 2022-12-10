中職／味全回歸後首任隊長戰力外！ 林旺衛宣告正式引退

中職昨日宣告60人名單，味全陣中有13人在保護名單外，其中包括成軍時找來擔任隊長的林旺衛，林旺衛在受訪時也宣告退休，並在IG寫道：「天下沒有不散的筵席，小弟我先下台一鞠躬。」

2019年味全龍重返中華職棒，當時找來剛被釋出的林旺衛擔任回歸後首任隊長，希望依靠他的經驗幫助球隊，而他也見證了這批小龍逐漸成熟，漸漸的獨當一面，並在今年就打進季後賽，他也感到十分欣慰，並說道：「從釋出再到味全，還能在一萬多象迷面前打滿貫砲，也打了再見安打，對我來說值得了，沒有遺憾。」

而據《ETtoday》報導，時林旺衛提到退休的決定也有跟葉君璋總教練報告，他表示其實季中就有跟家人討論，球季結束也正式告知葉總，畢竟已經34歲了是該退休，回家幫忙營造建築的工作；並多陪陪家人。

最後林旺衛表示：「謝謝默默支持他的龍迷們，你們也是我動力的一部分，謝謝味全，謝謝三董，謝謝葉總，謝謝味全夥伴們，我會想你們的，我愛你們！」

林旺衛的棒球生涯旅美6年，並在後來加盟中職6個賽季留下263場出賽，149安、10轟，打擊率0.231，如今棒球生涯也將告一段落。

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