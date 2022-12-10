中職／高家三兄弟兩人遭戰力外 高國麟社群送暖
中華職棒昨天公告60人契約保留名單，富邦悍將高國輝及統一獅羅國龍都成為自由契約球員，高家三兄弟僅剩效力富邦悍將的高國麟還在保留名單內，昨日公布後高國麟就在社群發上與哥哥羅國龍的合照，並寫下：「辛苦了。」
高國輝至2013年選秀加盟義大犀牛，在2016年隨義大拿下總冠軍，隨後義大轉賣給富邦，高國輝在去年賽季都還有12轟，今年在富邦準備換血及受傷病困擾下，僅打出4轟0.228的打擊率，因此在季末未被富邦放入60人名單中。
而他的弟弟中效力統一的羅國龍今年在一軍未得到出場機會，整季僅在二軍出賽39場，打擊率0.257打出一轟，至2019年來在一軍出賽場次都不多的他，也在昨日遭放在60人名單外。
三兄弟中目前僅剩高國麟還在保護名單中，在昨日公布後他也在個人社群放上自己與羅國龍合照，並寫道：「從庭院的紙球大戰到職業棒球場上，辛苦了。」表達對哥哥的關心。
目前統一方面宣布將會從未在60人名單中簽回7人，就看7人名單中是否會有羅國龍，而富邦則說會持續和球員本人及經紀公司討論續約或轉教練的可能，而高國輝的經紀人也有表示他希望能繼續以球員身分在球場拼戰。
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