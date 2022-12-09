中職／吳桀睿肩傷規畫轉教練 獅隊持續洽談雙老

統一獅隊所提交的非契約保留名單，以吳桀睿最令外界意外，他因右肩傷勢困擾，球團評估再戰難度高，有意安排他轉教練，領隊蘇泰安證實有此規畫，也認為他是合適的教練人選，但還是要看後續洽談狀況。

獅隊未在60人名單內的選手共計13人，包括投手吳丞哲、楊淳弼、林威志、林航、方建德、 張竣凱、捕手郭峻偉、內野手蔡鉦宇、吳桀睿、謝修銓、外野手羅國龍、林焌翰、潘武雄，其中潘武雄已經引退，確定轉任教練。

獅隊有意簽回7人，其中包括希望安排轉職教練的吳桀睿。蘇泰安坦言，確實是因為肩膀的關係，考慮再當選手的難度比較高，也覺得他是合適的教練人選，但目前還未定案，「先等我們把合約談完、細節確定，再對外公布。」

吳桀睿是2018年最佳十人二壘手，但同一年9月右肩撕裂傷動刀，在今年舊傷復發，從7月1日後就無任何一、二軍出賽。

獅隊60人名單納入雙老高國慶、潘威倫，蘇泰安不諱言兩人也是設定的教練人選，還在持續交換意見，既然還沒確定卸下選手身分，他肯定兩人都是「戰力內」，也有教練兼選手的可能性，因此都放入60人名單。

季後迄今的洽談中，兩人都傾向續當選手，蘇泰安表示：「目前意願是這樣，尊重球員意見，但我們也會持續規畫，他們在統一奉獻了那麼多年，花比較多時間聽聽他們的想法。」

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