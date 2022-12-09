快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

關懷盃／南投中正有「嬌點」 馬文麗點女球員優勢

中央社／ 台東9日電
第29屆關懷盃棒球邀請賽9日在台東開打，少棒組南投縣中正國小有「嬌點」，女教練馬文麗（中）過去球員時也打過關懷盃，今年帶著2名女球員洪詩婷（右）、辜靚（左）參賽。 中央社
第29屆關懷盃棒球邀請賽9日在台東開打，少棒組南投縣中正國小有「嬌點」，女教練馬文麗（中）過去球員時也打過關懷盃，今年帶著2名女球員洪詩婷（右）、辜靚（左）參賽。 中央社

關懷盃棒球邀請賽少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正有「嬌點」，女教練馬文麗過去球員時也打過關懷盃，此次帶著2名女球員洪詩婷、辜靚參賽，馬文麗點出女生球員更細心的優勢。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正休息區有「嬌點」，教練馬文麗國小時是台北市東園國小少棒隊成員，比現役中信兄弟內野手江坤宇大一屆，國中到南投埔里開始打壘球，今年開始到中正國小執教。

馬文麗少棒時期也有參加過關懷盃，她笑說對於台東這邊的球場有印象，球員時打過關懷盃，此次則用不同身分再參加關懷盃、心情很不一樣。

馬文麗表示，女生和男生在球隊裡面沒有太大的差別，帶著兩個女球員訓練，除了生活習慣上比較需要注意外，球場上都差不多，兩名女球員平常是打壘球的，有棒球比賽的時候才會練棒球。

馬文麗也提到，棒球和壘球當然有一定的落差，但也提到有發現女生打棒球越來越多，扣除生理上的差異，女生的優勢在更細心，場上都會提醒男生球員。

辜靚是壘球隊隊長，守備位置是投手，打棒球時偶爾也會當捕手，被問起接男生的球會不會害怕，她笑說，「如果是二軍的球就比較不會怕」，洪詩婷則是捕手、二壘、三壘都可以守。中正今天以3比0擊敗水源、拿下首勝。

棒球 關懷盃 中信兄弟

延伸閱讀

關懷盃／宜蘭寒溪國小首度參賽 盼培養出職棒球員

台南13校以賽代訓 環國盃國小硬式棒球錦標賽今開打

影／運將遇惡客劫財搶車 南投警衝入稻田逮雙盜

南投魚池消防分隊廳庫落成 林明溱稱圓滿可安心卸任

相關新聞

中職／吳桀睿肩傷規畫轉教練 獅隊持續洽談雙老

統一獅隊所提交的非契約保留名單，以吳桀睿最令外界意外，他因右肩傷勢困擾，球團評估再戰難度高，有意安排他轉教練，領隊蘇泰安...

關懷盃／南投中正有「嬌點」 馬文麗點女球員優勢

關懷盃棒球邀請賽少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正有「嬌點」，女教練馬文麗過去球員時也打過關懷盃，此次帶著2名...

中職／球團當面告知不放保留名單 林益全目標還是當球員

中職富邦悍將隊今天公布契約球員保留名單，林益全未在名單中。他透過經紀公司表示，球團有當面告知，雖然沒有預期但心情算平靜，...

中職／龍隊契約保留名單唯一未滿60人 藍翊誠議約中

中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠在當兵、所以還...

中職／獅隊12人不在契約保留名單 鎖定簽回7人

中華職棒統一獅隊今天公布60人契約保留名單，除了引退的野手潘武雄外，尚有12人不在契約保留名單中，領隊蘇泰安表示，名單有...

中職／台鋼有優先議約權 戰力外鎖定投、捕手

中華職棒今天公布五隊60人契約保留名單，其中有59人放在名單外，今年新加入的台鋼雄鷹隊也可藉此補強，領隊劉東洋透露，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。