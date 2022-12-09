關懷盃／南投中正有「嬌點」 馬文麗點女球員優勢

關懷盃棒球邀請賽少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正有「嬌點」，女教練馬文麗過去球員時也打過關懷盃，此次帶著2名女球員洪詩婷、辜靚參賽，馬文麗點出女生球員更細心的優勢。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正休息區有「嬌點」，教練馬文麗國小時是台北市東園國小少棒隊成員，比現役中信兄弟內野手江坤宇大一屆，國中到南投埔里開始打壘球，今年開始到中正國小執教。

馬文麗少棒時期也有參加過關懷盃，她笑說對於台東這邊的球場有印象，球員時打過關懷盃，此次則用不同身分再參加關懷盃、心情很不一樣。

馬文麗表示，女生和男生在球隊裡面沒有太大的差別，帶著兩個女球員訓練，除了生活習慣上比較需要注意外，球場上都差不多，兩名女球員平常是打壘球的，有棒球比賽的時候才會練棒球。

馬文麗也提到，棒球和壘球當然有一定的落差，但也提到有發現女生打棒球越來越多，扣除生理上的差異，女生的優勢在更細心，場上都會提醒男生球員。

辜靚是壘球隊隊長，守備位置是投手，打棒球時偶爾也會當捕手，被問起接男生的球會不會害怕，她笑說，「如果是二軍的球就比較不會怕」，洪詩婷則是捕手、二壘、三壘都可以守。中正今天以3比0擊敗水源、拿下首勝。

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