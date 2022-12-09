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中職／球團當面告知不放保留名單 林益全目標還是當球員

中央社／ 台北9日電
富邦悍將隊林益全。圖／富邦悍將對提供
富邦悍將隊林益全。圖／富邦悍將對提供

中職富邦悍將隊今天公布契約球員保留名單，林益全未在名單中。他透過經紀公司表示，球團有當面告知，雖然沒有預期但心情算平靜，不排除各種可能，目標還是希望繼續當球員。

悍將今天公布60人契約球員保留名單，並釋出9名球員；另外投手陳鴻文、王躍霖、捕手林琨笙、野手林益全、高國輝未列入契約保留名單。

悍將球團表示，仍會持續與球員及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力，同時也給予選手更多發揮空間和機會。

37歲的林益全今年球季在一軍只出賽74場，是生涯最少的一季，打擊率2成59、上壘率3成08與長打率3成40也都是14年中職生涯新低。

林益全透過經紀公司表示，球團有跟他當面談過，告知不會把他放入60人契約保留名單中，「沒有預期這個情況，不過心情還算平靜」，接下來想先沉澱一下思緒，並與家人討論一下後續，不會排除各種可能性。

林益全也提到，目標一定是希望繼續當球員，目前身體很健康，各方面也都維持得不錯，已經開始自主訓練，針對今年問題進行修正，希望把狀況調整回來，「不論明年在哪一支球隊，都能證明自己仍然很有競爭力。」

林益全 中職 富邦悍將

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