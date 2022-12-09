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中職／台鋼有優先議約權 戰力外鎖定投、捕手
中華職棒今天公布五隊60人契約保留名單，其中有59人放在名單外，今年新加入的台鋼雄鷹隊也可藉此補強，領隊劉東洋透露，目前傾向以投手、捕手為主，預計12日與教練團開會討論。
中職規定各隊在季末要列出60人保留名單，名單之外的球員形同自由契約球員，各球隊都可接觸，原球團也可以簽回，台鋼雄鷹隊正缺乏人手。
而在中職新球團加盟辦法中有一條規定：「新球團前兩年可以與戰力外選手在12月31日以前優先議約。」不過施行細則並未明定，台鋼雄鷹隊要如何「優先」議約還需要再做確認。
今天的契約保留外球員名單公布後，台鋼領隊劉東洋表示：「會依照現有的隊形去考慮，目前應該是以投、捕手為主，詳細狀況周一會跟教練團進行評估。」
這59人契約保留外名單裡，也不乏林益全、高國輝、陳鴻文等有資歷的好手，台鋼是否有意網羅？劉東洋表示，考量到明年球隊會先打二軍，「在台鋼不是最適合他們的舞台。」
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