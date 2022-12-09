中職／獅隊12人不在契約保留名單 鎖定簽回7人
中華職棒統一獅隊今天公布60人契約保留名單，除了引退的野手潘武雄外，尚有12人不在契約保留名單中，領隊蘇泰安表示，名單有人數限制，但目前鎖定應會簽回7名球員。
中華職棒各隊今天繳交60人契約保留名單，統一獅隊有13人不在保留名單內，外野手潘武雄今年球季已經引退，另外還有12人不在保留名單中，包括投手吳丞哲、楊淳弼、林威志、林航、方建德、張竣凱。
另外捕手郭峻偉、內野手蔡鉦宇、吳桀睿、謝修銓、外野手羅國龍、林焌翰都不在契約保留名單中。
領隊蘇泰安接受訪問時表示，目前各隊一、二軍球員加起來都有70多人，保留名單上限是60人，可以保護的範圍也只能是這樣，名單取捨當然也會有戰力上的考量。
蘇泰安表示，綜合評估後，除非被其他球隊選走，不然已經鎖定應會簽回7人；獅隊新春團拜及開訓典禮預計農曆年後1月26日舉行。
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