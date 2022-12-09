中職／林益全等5主力未列悍將保留名單 簽回不受扣薪3成限制

富邦悍將隊將17人放在60人契約保留名單外，其中3人轉職、9人釋出，剩下陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝還在洽談，但就算回歸母隊，這五人明年年薪有可能大幅縮水，因已不受扣薪幅度保護。

根據「職業棒球選手契約書」第22條規定，「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」也就是不得扣薪超過30%，然而球員若在契約保留名單外，就沒有扣薪幅度限制。

代表悍將若要簽回這5人，將不受到3成減薪上限，尤其這五人月薪都在35萬元以上，其中以林益全的70萬元最高，再來是陳鴻文66萬元、高國輝50萬元、王躍霖39萬、林琨笙36萬。

林智勝去年被中信兄弟放在保留名單外，也順利找到味全龍隊加盟，不過薪資大打折，從原本的52萬元被降到推估的25萬元，今年球季林智勝在新舞台打出回春身手。

商品推薦