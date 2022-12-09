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中職／12人放名單外 兄弟預計簽回4人、2人轉職
中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，共有59人不在名單內，中信兄弟12人排名第三多，球團今天也回覆，其中劉貴元等4人預計將再簽回，周磊及張志強則將安排轉職。
兄弟保留滿額的60人，扣掉洋將、行使自由球員和自主培訓球員，還有12人放不進名單，分別是投手王梓安、鄭佳彥、李家成、林瑞祥、黃弘毅、周磊，捕手吳明鴻、林明杰、張聖豪，內野手張志強，及外野手黃鈞麟、劉貴元。
中信兄弟球團回覆：「未在中信兄弟60人契約保留名單內之球員，劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟確定會再簽回。另外，周磊及張志強將安排轉職。其他名單外之球員會再另行討論，釋出名單將於下周正式公布。」
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