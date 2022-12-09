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中職／兄弟戰力外有「捕手海」 3捕居5隊最多

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林明杰是兄弟釋出的3名捕手之一。 聯合報系資料照
林明杰是兄弟釋出的3名捕手之一。 聯合報系資料照

中華職棒今天公布60人契約保留球員名單，中信兄弟隊將12人放在名單外，位居五隊第三多，其中捕手就占了3人更是五隊最多，張聖豪、吳明鴻、林明杰都在保護名單外。

兄弟非契約保留球員名單共12人，分別是投手王梓安、鄭佳彥、李家成、林瑞祥、黃弘毅、周磊，捕手吳明鴻、林明杰、張聖豪，內野手張志強，及外野手黃鈞麟、劉貴元。

名單外不代表釋出，根據規定，未在名單內的即為自由契約球員，可與任意球團接觸，包括母球團也可簽回，洋將、行使自由球員和自主培訓球員，無須被列入60人名單。

兄弟今年洋將福來喜在下半季頂起主力捕手，此位置戰力相較各隊更滿，也因此60人名單公佈後，共有3位捕手保不進去，相對樂天桃猿隊、味全龍隊捕手人數都是0，統一獅隊則有郭峻偉1人，富邦悍將隊則是林琨笙、林憲章。

林明杰 樂天桃猿 富邦悍將

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