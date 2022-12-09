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關懷盃 ／職棒退役董子浩帶隊三星青少棒 分享部落特殊體質

中央社／ 台東9日電
第29屆關懷盃棒球邀請賽在台東開打，國中組三星國中9日與新生國中交手，三星國中教練團內有職棒樂天桃猿隊退役球員董子浩（左）。 中央社
第29屆關懷盃棒球邀請賽在台東開打，國中組三星國中9日與新生國中交手，三星國中教練團內有職棒樂天桃猿隊退役球員董子浩（左）。 中央社

關懷盃棒球邀請賽今天開打，職棒退役的董子浩目前在三星國中教練團。他還有持續練球，但也考慮回寒溪部落教球，希望能替部落留住人才，他還介紹了部落小球員特別的身高成長曲線。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，國中組三星國中今天與新生國中交手，三星國中教練團內有職棒樂天桃猿隊退役球員董子浩。

董子浩2014年選秀會上獲得Lamigo桃猿隊指名（樂天桃猿隊前身），但受到傷勢影響，一直沒有太多一軍出賽機會，2021年季後被釋出。

董子浩表示，被釋出之後還是有維持自主訓練，但還是需要收入，今年4月回到母校三星國中當教練，一邊教球一邊維持訓練，其實也不容易，現在還是會想要回到職棒場上，先前中職台鋼雄鷹成立時也有去參加考試，但目前沒有等到消息。

董子浩坦言，現在以球員身份再回到職棒場上的想法還是有，只是沒有過去強烈，明、後年再等看看消息，董子浩出身的寒溪部落，也有原住民專任教練缺，他坦言有考慮回到部落教球，部落內其實很多有潛力的球員，只是需要慢慢培養，也希望可以幫助部落留住優秀人才。

從職棒退下來到青少棒球隊，董子浩表示很不一樣，職業球員可能教練講一下就會懂，但帶小朋友球隊很多時候需要實際操作才會知道，小朋友難免會頑皮，但基本上還是會聽教練的話，看到他們有所成長，也會有成就感。

寒溪部落的球員有「特殊體質」，寒溪部落球員多的少棒隊，像是寒溪國小、三星國小等，球員身高普遍很「迷你」，董子浩表示，部落小朋友幾乎都是國二、國三才開始抽高，以自己為例，國小身高約140公分，到國二抽高到170公分、國三要畢業時已經長到約178公分，他笑說：「我們都比較晚才抽高、也不知道為什麼。」

樂天桃猿 棒球

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