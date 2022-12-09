中職／「失業潮」來了！ 五隊共59人戰力外

中華職棒「失業潮」來到，五隊60人契約保留球員名單今天公布，總計59人屬於非契約保留球員，富邦悍將隊17人在戰力外最多，林益全、高國輝都不在保護名單內。

五隊中有四隊保留60人，味全龍隊則是59人未滿額，其中悍將17人在名單外最多，接著是統一獅隊13人、中信兄弟隊12人、龍隊11人、樂天桃猿隊6人。

去年季後共有47人不在60人保留名單中，其中25人遭到釋出，有13人轉隊成功，其中林智勝、王勝偉、胡金龍和賴智垣是代表，林智勝拿下最佳指定打擊獎，王勝偉獲得東山再起獎，賴智垣則入圍最佳進步獎。

中職今年60人契約保留球員名單提交期限從11月30日延後至12月9日，根據規定，未在名單內的即為自由契約球員，可與任意球團接觸，洋將、行使自由球員和自主培訓球員，無須被列入60人名單。 中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，統一獅隊名單如圖。圖／中華職棒提供 中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，中信兄弟隊名單如圖。圖／中華職棒提供 中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，樂天桃猿隊名單如圖。圖／中華職棒提供 中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，味全龍隊名單如圖。圖／中華職棒提供 中華職棒五隊60人契約保留球員名單今天公布，富邦悍將隊名單如圖。圖／中華職棒提供

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