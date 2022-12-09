快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將戰力外17人、釋出9人 林益全、高國輝交涉中

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒60人契約保留球員名單今天提交，富邦悍將隊共保留「滿額」60人，有18人未列入保留名單。圖／富邦悍將球團提供
中華職棒60人契約保留球員名單今天提交，富邦悍將隊共保留「滿額」60人，有18人未列入保留名單。圖／富邦悍將球團提供

中華職棒60人契約保留球員名單今天提交，富邦悍將隊共保留「滿額」60人，有17人未列入保留名單(胡冠俞除外)，位居五隊最多，扣掉4位擴編選秀、轉職球員，陽耀勳等9人確定釋出，另外林益全、高國輝等5人雖未列入，但仍持續交涉中。

富邦悍將球團表示，有18位球員未列入保留名單，其中胡冠俞擴編選秀會議離隊、詹智堯完成千場出賽紀錄後將專職教練、周奕丞轉任球隊翻譯，以及因疫情暫時支援二軍賽事的林憲章回歸訓練員等4人外，尚有14位球員未在保留名單之中。

悍將也表示，因保留名額限制與整體戰力規劃等綜合考量，未在保留名單的球員包括投手林詠翔、林逸翔、張耿豪、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑，以及野手許宸銘、陽耀勳、高孝儀等共計9人，球團除感謝這些球員們對球隊的貢獻與付出外，也祝福球員們未來能夠有其他更好的發展空間與機會。

另陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5位球員雖未列入契約保留名單，悍將球團仍會持續與球員本人及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力，同時也給予選手更多發揮空間和機會。

中職今年60人契約保留球員名單提交期限從11月30日延後至12月9日，根據規定，未在名單內的即為自由契約球員，可與任意球團接觸，洋將、行使自由球員和自主培訓球員，無須被列入60人名單。

陽耀勳 富邦悍將 林益全

延伸閱讀

中職／世代交替潮流來襲 老牌球星恐將大量凋零

中職／台鋼打算長期培養胡冠俞 砸300萬元從悍將挖角

中職／拿獎狂推IG求關注 王勝偉網路上也「東山再起」

少棒／「師母」承諾不了的第11屆 徐生明盃10年落幕？

相關新聞

中職／吳桀睿肩傷規畫轉教練 獅隊持續洽談雙老

統一獅隊所提交的非契約保留名單，以吳桀睿最令外界意外，他因右肩傷勢困擾，球團評估再戰難度高，有意安排他轉教練，領隊蘇泰安...

關懷盃／南投中正有「嬌點」 馬文麗點女球員優勢

關懷盃棒球邀請賽少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正有「嬌點」，女教練馬文麗過去球員時也打過關懷盃，此次帶著2名...

中職／球團當面告知不放保留名單 林益全目標還是當球員

中職富邦悍將隊今天公布契約球員保留名單，林益全未在名單中。他透過經紀公司表示，球團有當面告知，雖然沒有預期但心情算平靜，...

中職／龍隊契約保留名單唯一未滿60人 藍翊誠議約中

中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠在當兵、所以還...

中職／獅隊12人不在契約保留名單 鎖定簽回7人

中華職棒統一獅隊今天公布60人契約保留名單，除了引退的野手潘武雄外，尚有12人不在契約保留名單中，領隊蘇泰安表示，名單有...

中職／台鋼有優先議約權 戰力外鎖定投、捕手

中華職棒今天公布五隊60人契約保留名單，其中有59人放在名單外，今年新加入的台鋼雄鷹隊也可藉此補強，領隊劉東洋透露，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。