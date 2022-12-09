中職／悍將戰力外17人、釋出9人 林益全、高國輝交涉中

中華職棒60人契約保留球員名單今天提交，富邦悍將隊共保留「滿額」60人，有17人未列入保留名單(胡冠俞除外)，位居五隊最多，扣掉4位擴編選秀、轉職球員，陽耀勳等9人確定釋出，另外林益全、高國輝等5人雖未列入，但仍持續交涉中。

富邦悍將球團表示，有18位球員未列入保留名單，其中胡冠俞擴編選秀會議離隊、詹智堯完成千場出賽紀錄後將專職教練、周奕丞轉任球隊翻譯，以及因疫情暫時支援二軍賽事的林憲章回歸訓練員等4人外，尚有14位球員未在保留名單之中。

悍將也表示，因保留名額限制與整體戰力規劃等綜合考量，未在保留名單的球員包括投手林詠翔、林逸翔、張耿豪、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑，以及野手許宸銘、陽耀勳、高孝儀等共計9人，球團除感謝這些球員們對球隊的貢獻與付出外，也祝福球員們未來能夠有其他更好的發展空間與機會。

另陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5位球員雖未列入契約保留名單，悍將球團仍會持續與球員本人及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力，同時也給予選手更多發揮空間和機會。

中職今年60人契約保留球員名單提交期限從11月30日延後至12月9日，根據規定，未在名單內的即為自由契約球員，可與任意球團接觸，洋將、行使自由球員和自主培訓球員，無須被列入60人名單。

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