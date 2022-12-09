關懷盃／宜蘭寒溪國小首度參賽 盼培養出職棒球員

關懷盃棒球邀請賽今天開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，首戰碰上地主強權紅葉少棒，寒溪部落出產不少職棒好手，總教練廖誌平表示，期待有天可以培養出寒溪少棒出身的職棒球員。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，「寒溪部落」其實出產的不少職棒球員，包括岳家兄弟，中信兄弟岳東華、岳政華、富邦悍將岳少華，還有悍將隊董子恩、味全龍隊董秉軒等人。

廖誌平表示，部落內有很多有天分的小孩，過往多送到三星國小打球，但有些家長不願意把小孩送出去，學校成立棒球隊的原因，也是希望可以提供這些小孩不同的舞台，不要小朋友因為空白的狀況導致走偏。

寒溪國小從104學年度開始成立樂樂棒球隊，105學年度開始讓球員接受正式棒球訓練，目前全校53名學生，男生幾乎都在棒球隊內，學校舞蹈是強項，幾乎每年都會代表宜蘭縣去參加全國民族舞蹈比賽，之前沒能來參加關懷盃也是因為撞期，今年剛好有機會來參加，是抱持的學習的心態。

廖誌平表示，此次寒溪參賽球員2年級到6年級都有，學校最近場地在整修，所以今天第一場比賽打下來感覺守備狀況沒有很好，球員其實運動能力都不錯，也很期待可以從寒溪國小培養出打職棒的球員。

寒溪今天與紅葉交手，團隊沒能敲出安打，僅靠著保送和觸身球保送上壘，終場以0比21吞敗。

寒溪寒溪關懷盃亮相 教頭看好宗承諺成下一個小可愛

2022年第29屆關懷盃棒球邀請賽9日在台東開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，總教練廖誌平直言球員潛力不錯，隊長宗承諺（右）運動能力佳，「搞不好會成為下一個小可愛（江坤宇）」。 中央社

關懷盃棒球邀請賽少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，不少職棒球員來自寒溪部落，總教練廖誌平直言球員潛力不錯，隊長宗承諺運動能力佳，「搞不好會成為下一個小可愛（江坤宇）」。

2022年第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，宜蘭縣寒溪國小此次首度參賽。不少職棒球員出身寒溪部落

，廖誌平也期待可以培養出寒溪國小首名職棒球員。

寒溪今天首戰與台東縣少棒強權紅葉交手，先發投手趙于恩是四年級球員，身高僅134公分，登板沒能壓制紅葉隊打線，紅葉打線發揮，1到3局、局局得分，寒溪終場以0比21、3局吞敗。

趙于恩表示，昨天知道要投第一場比賽先發很緊張，知道紅葉很強。

趙于恩平時也會跳舞，但更喜歡打棒球，覺得棒球很好玩，除了投手，擔任野手時會守二壘，偶像是中信兄弟野手王威晨，「因為他很帥。」

出身寒溪部落，趙于恩童言童語說表哥是岳家兄弟（岳東華、岳少華、岳政華），但曾效力樂天桃猿隊的董子浩解釋正確的親戚關係，趙于恩要叫自己叔叔，可能小朋友也搞不太清楚。

宗承諺是陣中唯二的六年級球員，因為一年級班級導師會打棒球，所以開始接觸棒球運動，守備位置為投手、游擊，比較喜歡擔任打者，「因為打出安打的感覺很好」，最欣賞中信兄弟隊游擊手江坤宇，「因為江坤宇守備很強，想要變得跟他一樣。」

廖誌平表示，宗承諺運動能力很好，場上敏捷，動作很靈活，游擊守備流暢，「搞不好會成為下一個小可愛」。

廖誌平提到，小球員還需要學規矩，有時候還會內鬨吵架，但越吵感情越好。

宗承諺稚氣的臉但用嚴肅表情說，隊友常常吵架，就需要出面管秩序，「我會叫他們安靜一點，自己做自己的事情」。

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