日職／吉田正尚天價合約 夠付歐力士全隊5年、能買巨蛋土地

波士頓紅襪隊以5年9000萬美元的價碼，簽下日籍強打吉田正尚，創下日本野手挑戰大聯盟的最高合約紀錄。這筆錢換算下來約相當於123億日幣左右，日媒估算如此天價，甚至足夠支付歐力士球隊的薪資，或是買下球隊主場的用地。

根據日本媒體「Full-Count」報導，本季歐力士猛牛旗下日籍選手的薪資，合計是23億1410萬圓日幣。因此以吉田正尚的合約而言，足以支付這金額五年又四個月。若是用大阪知名的肉包品牌「551蓬萊」計算，則足夠買下5842萬3808個肉包。就算一天三餐每餐吃兩個，也夠吃2萬6677年。

若以吉田薪資購買知名包子，足夠吃上2萬多年。圖擷自551蓬萊

再者，歐力士位於大阪西區的主場「京瓷巨蛋」，附近的公告地價為一坪約115萬4000圓日幣，換算下來吉田的薪資，族購買下約10631坪，又相當於34813.2平方公尺。這數字稍微超過了京瓷巨蛋的佔地面積33800平方公尺，因此粗估起來，等於可以買下一塊完整的巨蛋用地。

不過這麼高的價碼，也被其他業內人士質疑「太貴了」。根據「日刊體育」報導，ESPN作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）徵詢多位球探、制服組的人士的意見，有些紛紛回應「無話可說」、「我認為他（吉田）的價值只有一半」、「出價過高、太有錢了」、「祝他們好運」。

不過也有其他人表示「紅襪相信吉田的打擊能力隱含著什麼」、「至少還有一支球團有給出相同的評價」，並評估吉田較弱的守備能力，或許能靠紅襪主場的「綠色怪物」加以掩護。顯示對於這張天價合約，確實引起許多討論。

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