快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吉田正尚天價合約 夠付歐力士全隊5年、能買巨蛋土地

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體估算吉田正尚的薪資，足夠支付歐力士猛牛五年多。圖擷自twitter
媒體估算吉田正尚的薪資，足夠支付歐力士猛牛五年多。圖擷自twitter

波士頓紅襪隊以5年9000萬美元的價碼，簽下日籍強打吉田正尚，創下日本野手挑戰大聯盟的最高合約紀錄。這筆錢換算下來約相當於123億日幣左右，日媒估算如此天價，甚至足夠支付歐力士球隊的薪資，或是買下球隊主場的用地。

根據日本媒體「Full-Count」報導，本季歐力士猛牛旗下日籍選手的薪資，合計是23億1410萬圓日幣。因此以吉田正尚的合約而言，足以支付這金額五年又四個月。若是用大阪知名的肉包品牌「551蓬萊」計算，則足夠買下5842萬3808個肉包。就算一天三餐每餐吃兩個，也夠吃2萬6677年。

若以吉田薪資購買知名包子，足夠吃上2萬多年。圖擷自551蓬萊
若以吉田薪資購買知名包子，足夠吃上2萬多年。圖擷自551蓬萊

再者，歐力士位於大阪西區的主場「京瓷巨蛋」，附近的公告地價為一坪約115萬4000圓日幣，換算下來吉田的薪資，族購買下約10631坪，又相當於34813.2平方公尺。這數字稍微超過了京瓷巨蛋的佔地面積33800平方公尺，因此粗估起來，等於可以買下一塊完整的巨蛋用地。

不過這麼高的價碼，也被其他業內人士質疑「太貴了」。根據「日刊體育」報導，ESPN作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）徵詢多位球探、制服組的人士的意見，有些紛紛回應「無話可說」、「我認為他（吉田）的價值只有一半」、「出價過高、太有錢了」、「祝他們好運」。

不過也有其他人表示「紅襪相信吉田的打擊能力隱含著什麼」、「至少還有一支球團有給出相同的評價」，並評估吉田較弱的守備能力，或許能靠紅襪主場的「綠色怪物」加以掩護。顯示對於這張天價合約，確實引起許多討論。

吉田正尚 歐力士猛牛

延伸閱讀

日職／加藤豪將逆輸入回日職 日媒想起前La new熊大物洋投

日職／規章翻錯讓火腿新球場差點不能用！中職球場合格嗎？

中職／兄弟、阪神約戰沖繩 助總：能去的話是好事

MLB／出價太高...紅襪大約簽吉田正尚 他隊球探看不懂

相關新聞

中職／吳桀睿肩傷規畫轉教練 獅隊持續洽談雙老

統一獅隊所提交的非契約保留名單，以吳桀睿最令外界意外，他因右肩傷勢困擾，球團評估再戰難度高，有意安排他轉教練，領隊蘇泰安...

關懷盃／南投中正有「嬌點」 馬文麗點女球員優勢

關懷盃棒球邀請賽少棒組南投縣中正今天與花蓮水源國小交手，中正有「嬌點」，女教練馬文麗過去球員時也打過關懷盃，此次帶著2名...

中職／球團當面告知不放保留名單 林益全目標還是當球員

中職富邦悍將隊今天公布契約球員保留名單，林益全未在名單中。他透過經紀公司表示，球團有當面告知，雖然沒有預期但心情算平靜，...

中職／龍隊契約保留名單唯一未滿60人 藍翊誠議約中

中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠在當兵、所以還...

中職／獅隊12人不在契約保留名單 鎖定簽回7人

中華職棒統一獅隊今天公布60人契約保留名單，除了引退的野手潘武雄外，尚有12人不在契約保留名單中，領隊蘇泰安表示，名單有...

中職／台鋼有優先議約權 戰力外鎖定投、捕手

中華職棒今天公布五隊60人契約保留名單，其中有59人放在名單外，今年新加入的台鋼雄鷹隊也可藉此補強，領隊劉東洋透露，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。