中職／兄弟、阪神約戰沖繩 助總：能去的話是好事

中信兄弟、阪神虎隊約戰沖繩，兄弟教頭林威助表示目前為球團交換意見階段，還不確定是否成行，若能與前東家過招絕對是好事。

日本媒體日前報導，兄弟、阪神有意在2月於沖繩宜野座進行練習賽，文中提到兄弟總教練林威助、教練平野惠一、投手鄭凱文及呂彥青都具有阪神背景。

此事目前在球團交換意見的階段，是否成行還是未知數，林威助抱持期待，「我們之前都一直滿想去交流一下，今年辜仲諒董事長也說要有亞洲大聯盟的想法，這是好事，如果可以去的話。」

尤其對上自己在日職時期的東家，意義上也不一樣，林威助說：「阪神是自己母隊，當然感情不一樣，多交流對球員也是好事。」若能成行，將卡到經典賽中華隊集訓，兄弟不必然能以最佳陣容出征，林威助認為現在說這些還太早，「現在也都還不確定會不會去，先等待球團答覆。」

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