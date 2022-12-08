中職／持續與象魔力接觸 助總：球探也在看其他選項

SSG登陸者隊確定不續留左投Shawn Morimando，是否有機會當回中信兄弟隊的象魔力，總教練林威助表示，一直都有與象魔力接觸，球探也有在注意其他洋將人選。

象魔力今年僅效力兄弟半季，7月脫下黃衫時，還以7勝並列勝投王、防禦率2.56排名第5，當時成績並不遜於德保拉，在韓職季賽成績也相當亮眼，但季後賽成績欠佳，並未獲得登陸者續留。

象魔力在中職洋將登錄大限前就已經註銷，不受到228條款限制，各隊都可自由接洽，兄弟與其他球隊都處於同一起跑線上。

談到找回象魔力的可能性，林威助表示雙方一直都有接觸，也有其他選項在評估中，「象魔力應該也可以跟其他球隊接觸，也要看他想法。」他肯定象魔力今年在中職、韓職都有不錯表現，若有機會的會，不排除再續前緣。

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