中職／回應辜董「他也是我的動力」 助總明年迎合約年

中信慈善基金會董事長辜仲諒今天為「點燃生命之火」活動站台，中信兄弟隊總教練林威助也率兩名選手出席，辜仲諒致詞時，對助總的信任滿到溢出來，稱「威助是我最大的動力」，林威助則回應「他也是我的動力」，他的教頭合約將在明年季後到期，對於續掌兵符，林威助眯起招牌笑眼：「可以再談啊！」

辜仲諒在活動上透露，欽點林威助當總教練，是他很早就決定的事，因為從他選手時期就看他晚餐吃完就去練習，「這樣的人來當總教練，那是多可怕的事。」

看著林威助率領的兄弟拿下二連霸，他有滿滿驕傲，今天在致詞時話中全是對他的驕傲，像是對「助總」的告白大會。

被問到此事，林威助笑答：「辜仲諒董事長對棒球非常熱心，我也很感謝他，因為他也是我的動力，有他我才有辦法留在中信兄弟當二軍總教練、當一軍總教練，感謝他對我的信任。」林威助表示，自己會全力以赴把球隊管理好，帶到好的成績回饋球迷。

他當初以3年合約接掌兄弟一軍兵符，明年將是合約年，對於下一份合約，現場被媒體鼓吹再當10年總教練，他說：「可以嗎？就看看吧！」

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