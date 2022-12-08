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中職／談兄弟滿滿驕傲 辜仲諒：威助是我最大動力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信球團董事長辜仲諒。 中央社
中信球團董事長辜仲諒。 中央社

第38屆「點燃生命之火」全民愛心募款活動開跑，今天在南港中國信託園區舉辦點燈儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒出席，他旗下的驕傲中信兄弟隊也由總教練林威助帶領江坤宇、岳政華與會，辜仲諒在致詞時透露今年兄弟因疫情遭遇的困難，選擇勇敢面對，對台下的助總說：「威助就是我最大的動力。」

「點燃生命之火」為偏鄉弱勢兒童募款，今年邁入第38屆，募款所得將捐助兒福聯盟326所偏鄉小學、「台灣夢計畫」30個兒少社區築夢基地、「愛接棒計畫」26所偏鄉學校棒球隊，以及紙風車文教基金會全台偏鄉巡演。

辜仲諒致詞中滿滿都是對兄弟的自豪，他透露今年季中的小插曲，當時因為疫情爆發、多位投手確診，影響戰力調度，「正在苦惱到底要怎麼要怎麼比賽，後來我們做了最勇敢的決定，就是面對它。」

當時升上大批二軍選手，辜仲諒說：「我從來沒有在球季中請球員吃飯，那次為了要鼓勵他們，我請他們吃飯，我告訴他們一軍生病，要靠你們了，全力以赴、不要客氣。」他記得當時問一位選手上一軍有什麼感覺，他回答「上一軍就不想下二軍」，辜仲諒很滿意：「 那個回答百分之百是對的，既然上來就不要下去，不要去管學長感受。」

兄弟今年在下半季起飛，最終完成二連霸，寫下史無前例的總冠軍賽8連勝，辜仲諒超驕傲，他想藉此勉勵偏鄉孩子，遇到困難也要勇敢去面對，「威助就是我最大的動力，中信兄弟要繼續做好榜樣，給愛接棒的小朋友看。」

辜仲諒透露，從林威助選手時期就看他晚餐吃完就去練習，「這樣的人來當總教練，那是多可怕的事。」他說自己一開始就希望林威助來接總教練，「我不是一定要他拿總冠軍，但我知道他來做，中信的球隊一定不會打假球，因為他會第一個看出來。」

致詞完畢前，對著台下的助總感性喊話，「威助，我們碰到困難就去面對它、全力以赴，我們不就是這樣嗎？剛開始不被看好，但破紀錄的連勝拿到二連霸，明年我們繼續再拚三連霸。」

林威助 中信兄弟 江坤宇

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