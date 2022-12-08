中職／SSG找到「富人版象魔力」 象魔力有在兄弟清單內

SSG登陸者隊確定不續留洋投象魔力，可能離開韓職舞台，下一步動向備受矚目，也在前東家中信兄弟隊的評估名單中。

象魔力連續兩年效力兄弟，今年7月脫下黃衫時，還以7勝並列勝投王、防禦率2.56排名第5，當時成績並不遜於德保拉，因又強又帥受到球迷歡迎。

轉戰登錄者後，象魔力在季賽繳出7勝1敗、防禦率1.67相當出色，但季後賽兩場登板分別是後援1.2局失1分、先發2.1局被敲9安打失6分（責失5分），皆承擔敗投。

登陸者季後盤點洋將戰力，確定不續留象魔力，團長柳善奎（류선규）表示，球隊以類似型態但更升級的戰力取代原有洋將，新找來的左投可以視為升級版的象魔力，「雖然身高較矮，但球速超過150公里，其他各項指標也比象魔力更好。」象魔力本季在中職的單場最快球速則為149公里。

登陸者日前已經公布新左投為麥卡蒂（Kirk McCarty），今年在大聯盟守護者隊出賽13場（2場先發），成績4勝3敗、防禦率4.54，直球均速92.6哩（約149公里）。

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