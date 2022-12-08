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經典賽／徵召叛逃球員不順 古巴控：美國在阻饒

聯合新聞網／ 綜合報導
古巴想徵召叛逃球員打經典賽，不過卻控訴美國在從中阻擋。 歐新社
古巴想徵召叛逃球員打經典賽，不過卻控訴美國在從中阻擋。 歐新社

古巴在日前首度對外宣布，將徵招叛逃至美國的大聯盟球員參加經典賽，不過近日他們的副外交部長德科西奥(Carlos Fernandez de Cossio)卻對外表示，美國正阻擋古巴球員參加明年初的棒球盛會。

德科西奥日前在接受路透社採訪時表示，只要在美國就不能做與古巴相關的事，「不能來古巴做生意、喝酒、旅行甚至是打棒球、只要跟古巴相關的一切都是禁止的，但古巴的棒球選手不斷叛逃至大聯盟打球，現在他們想為祖國效力，美國卻不斷阻擋。」

據外媒統計，在過去6年中就有高達650名的古巴選手叛逃至美國或其他地區，導致古巴的棒球實力不如以往，並在2004年獲得奧運金牌後，就再也無法重返榮耀。

古巴 美國

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