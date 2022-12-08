澳職／台將第5人！ 林家正加盟奧克蘭喙頭蜥隊找手感
我國旅美好手林家正本季因傷關係整季報銷，休季期間決定多比賽找手感，今日傳出將加入澳職奧克蘭喙頭蜥隊，為新球季進行調整。
林家正本季曾上到3A，僅出賽一場就因手傷報銷，今日傳出將加入澳職以賽代訓，奧克蘭喙頭蜥隊官網宣布加盟消息，他將與巨人隊小聯盟選手艾莫利(Rob Emery)擔綱球隊捕手，並將在本周上場蹲捕。
值得一提的是奧克蘭喙頭蜥隊成為澳職台將大本營，繼前旅美投手林暉盛、野手林子偉、中職樂天桃猿投手翁瑋均後，林家正成為球隊第5位台將。
A new addition to the Tuatara roster this weekend.— Auckland Tuatara Baseball (@AucklandTuatara) 2022年12月7日
Read about it here: https://t.co/N1Ytp08XSi#FuelTheJourney #TuataraNation #ABL23 pic.twitter.com/dFG7LnvfEY
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