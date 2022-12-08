日職／加藤豪將逆輸入回日職 日媒想起前La new熊大物洋投

日本火腿隊在今年的選秀中，以第三指名挑選在美職打拼的日籍野手加藤豪將，讓球界感到相當意外。日本媒體也以此為契機，盤點歷來「逆輸入」從美職轉戰日職的好手，其中便包括前La new熊隊的洋將鈴木誠。

根據日本媒體「BASEBALL KING」報導，鈴木誠在1992年自滝川第二高等學校休學，到層級1A的加利福尼亞聯盟（California League）當練習生。1994年，鈴木和西雅圖水手隊簽下小聯盟合約，1996年晉升大聯盟，成為既村上雅則、野茂英雄之外，第三位登上大聯盟的日本球員。

加藤豪將曾在大聯盟出賽，現今轉戰日本火腿。 路透社

191公分高的鈴木誠，有著超過150公里的快速球做為武器。2000年拿下8勝是生涯高峰，大聯盟生涯總結16勝31敗，防禦率5.72。2002年選秀，他被日職歐力士以第二指名選中，成為第一位「逆輸入」的日本投手。

不過鈴木誠在日職兩年下來，只留下5勝15敗1救援，防禦率7.53的不及格成績。特別是2003年8月1日面對大榮的比賽，鈴木一個出局數都沒拿到就狂失7分，球隊最終失掉29分，寫下洋聯史上最糟的紀錄。往後歐力士與近鐵合併，鈴木誠就便遭到戰力外。

鈴木誠後來曾與奧克蘭運動家、芝加哥小熊簽下小聯盟約，但都沒再上過大聯盟。往後他轉戰世界各地，其中在2007年季末加盟La new熊隊，曾經被譽為是「大物洋投」，主要擔任後援，也成為當年熊隊季後賽的要角之一。隔年雖然季初續留，但控球不佳的問題變得更明顯，5場後援防禦率高達11.57，最終遭到解約。

此後鈴木誠分別在墨西哥、美國獨聯、多明尼加和日本獨聯等地打過球，直到36歲才退去球員身份，目前在履正社高校擔任教練。除了他之外，另外還有鈴木弘（原舊金山巨人，後加盟羅德）、麥可‧中村（原多倫多藍鳥，後加盟日本火腿）兩位選手，都和加藤豪將一樣，是先在美職打拼後，才透過選秀轉戰日職的球員。

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