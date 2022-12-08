經典賽／加入大谷、達比修有行列 鈴木誠也宣布參戰

小熊隊28歲日籍球星鈴木誠也今天宣布，明年將接受日本隊徵召，參加世界棒球經典賽，也是天使隊大谷翔平、教士隊達比修有之後，第3位確定參賽的大聯盟日本球員。

鈴木誠也是近年日本隊主力球員，曾經參加2017年經典賽、2019年世界12強棒球賽和去年東京奧運，今天在IG宣布投入明年3月舉行的經典賽，還以「抱歉，太晚報到了」向監督栗山英樹表達強烈意願。

鈴木誠也過去效力日職廣島隊9個球季，今年3月16日和小熊隊簽下5年8500萬美元合約，本季出賽111場，繳出打擊率2成62、全壘打14支、打點46分的成績。

日本在2006、09年經典賽奪冠，2013、17年都是季軍，明年第5屆賽事和南韓、澳洲、捷克、中國大陸分在B組，將在東京巨蛋以地主身分出賽，栗山表示，就是在等鈴木誠也加入，這次目標是重奪世界冠軍。

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