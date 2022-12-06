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徐生明盃／徐總保佑冠軍留高雄 謝榮瑤感動致詞勾淚水

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
第十屆徐生明盃少棒賽冠軍隊伍壽天國小，由師母謝榮瑤親自頒獎。圖／徐生明棒球發展協會提供
第十屆徐生明盃少棒賽冠軍隊伍壽天國小，由師母謝榮瑤親自頒獎。圖／徐生明棒球發展協會提供

第十屆徐生明盃國際少棒錦標賽今落幕，壽天國小教頭鄭乃介特地穿義大犀牛球褲參賽，結果接連擊敗韓國大邱Lions俱樂部、龜山國小，將冠軍留在高雄，也讓鄭乃介直呼：「徐總有保佑。」

鄭乃介是徐總兒子徐嘉宏的同學，今年剛接下球隊兵符，就在徐生明盃帶隊奪冠，繼第1屆鼓山國小之後，再度將冠軍留在高雄，鄭乃介說：「運氣好！小朋友的表現100分。非常榮幸參加這項比賽，十全十美，十年有成，冥冥中註定。」

高雄壽天國小也成為個人獎最大贏家，9個獎項包了7座，只漏掉打擊獎第二名、全壘打王，壽天徐子恩更是一人勇奪打點王、投手獎及功勞獎，而前四名依序為高雄壽天、桃園龜山、韓國大邱、新北汐止。

閉幕典禮上，感佩「師母」謝榮瑤10年來辛勞，志工們私下瞞著她買了一束花，由徐生明棒球發展協會秘書長吳靜宜驚喜獻禮，當場讓她忍不住落淚。

謝榮瑤說：「10年來感恩的人非常多，受到的鞭策也非常多，但我撐過來了。10年有成，迎向未來，雖然我不敢承諾第11屆，但想到這些孩子，如果再有10年，在我有生之年，我願意義無反顧的付出。」

謝榮瑤的致詞，讓現場包括主持人徐展元和貴賓、志工也跟著眼光泛淚，不約而同大喊：「師母加油！我們支持你！」

第十屆徐生明盃國際少棒錦標賽得獎名單如下：

冠軍：高雄壽天

亞軍：桃園龜山

季軍：韓國大邱

殿軍：新北汐止

打擊獎

第一名：林永祥（高雄壽天）

第二名：蔡元浩（桃園龜山）

第三名：黃冠捷（高雄壽天）

全壘打王：方靖彧（金門中正）2轟4打點

打點王：徐子恩（高雄壽天）8打點

投手獎：徐子恩（高雄壽天）8.2局 自責分0

美技獎：朱以勒（高雄壽天）

功勞獎：徐子恩（高雄壽天）

教練獎：鄭乃介（高雄壽天）

「十年有成 迎向未來」第十屆徐生明盃少棒賽今（6）日圓滿落幕。圖／徐生明棒球發展協會提供
「十年有成 迎向未來」第十屆徐生明盃少棒賽今（6）日圓滿落幕。圖／徐生明棒球發展協會提供
第十屆徐生明盃少棒賽，徐生明棒球協會於閉幕式獻花，讓師母謝榮瑤感動落淚。圖／徐生明棒球發展協會提供
第十屆徐生明盃少棒賽，徐生明棒球協會於閉幕式獻花，讓師母謝榮瑤感動落淚。圖／徐生明棒球發展協會提供

徐生明 棒球

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