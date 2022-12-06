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經典賽／栗山親自邀約子弟兵 達比修有確定投入日本國家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
栗山親自邀約子弟兵，達比修有投入明年經典賽日本隊。 截至達比修有推特。
栗山親自邀約子弟兵，達比修有投入明年經典賽日本隊。 截至達比修有推特。

世界棒球經典賽將在明年開打，各國都在招募自家好手參賽，日本武士隊繼「二刀流」大谷翔平後，再有超強戰力旅美好手達比修有加入代表隊，而他也在個人推特宣告出戰，並說：「栗山監督要我打，所以我就參賽。」

達比修有今年在教士隊依舊繳出亮眼成績單，16勝8敗防禦率3.10，送出197次三振，並隨教士隊一路殺到國聯冠軍賽，如今宣告披上國家隊戰袍，有望和大谷翔平、千賀滉大、佐佐木朗希、山本由伸等頂級王牌共組日本超猛投手陣。

過去達比修有效力日職時總教練就是今年日本代表隊總教練栗山監督，因此他在7月時受訪也表示，是否參賽他自己也不確定，因為日本隊有很多好投手，怕自己參賽會製造後輩們麻煩，況且栗山監督也不一定會需要我，但如今就在昔日恩師親自邀請下，36歲的達比修有也決定至2009年後再次出戰經典賽，目標幫日本奪下經典賽冠軍。

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