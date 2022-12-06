威力盃／桃園遇下勾奇兵 黃頎抗壓敲奪冠超前安

第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊在冠軍戰遭到「奇兵」壓制，差點輸球，還好最終在延長賽灌進4分，以5：3拿下勝利，總教練干易哲肯定選手表現，在適當時候都有人跳出來，「MVP不好選」。

桃園市隊前五戰打下49分，冠軍賽遇到台東縣隊下勾投手林沁駿，在他主投的4.2局裡僅敲出2支安打，攻下1分，不過自家投手范宸竣先發4局也僅掉1分，維持著平手局面到7局進入突破僵局制，才靠著開路先鋒黃頎的2分打點二壘打敲開攻勢，單局進帳4分奠定勝利。

「真的被奇兵壓制。」干易哲表示，雖然球隊有預料到會碰到下勾投手，但小朋友在適應球路上沒這麼快，加上前幾場都對戰速球派投手，「今天的先發球速很慢，可能不到70（公里）。」

干易哲也指出，范宸竣雖然因不適應投手丘，第1局有些狀況，但也能夠穩定局面，給球隊獲勝機會，加上劉祐安後援3局能夠化解危機。

劉祐安在延長賽因一顆失投球被掌握到，被敲二壘打丟掉2分，但面對2出局、滿壘，干易哲喊出暫停後，跟劉祐安擊了個掌，劉祐安用再見三振收尾，干易哲表示：「跟祐安不用說太多，今天這個場子就是交給他，叫暫停主要是他投了很多速球，讓他體力上緩一下。」

干易哲也點出，黃頎那支突破僵局的安打很關鍵，「要在壓力大的局面敲安不容易，他在這屆賽事打擊一直很穩定，美場大概都有2支安打。」

干易哲表示，能夠奪冠要要感謝感謝桃園市體育會棒球委員會主導遴選，加上桃園市政府教育局、「張老師」張滄彬的協助，而入選的龜山、中平、仁善、大勇、華勛少棒隊也都派教練來幫忙，龜山校長丁伯強也特地來花蓮打氣，感謝大會舉辦這項賽事，讓小朋友有揮灑的舞台。 第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊黃頎扛著壓力敲出超前安。記者蘇志畬／攝影

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