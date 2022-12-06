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威力盃／十年有成發冠軍戒、增兩獎 桃園、宜蘭大贏家
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天圓滿落幕，桃園市隊完成二連霸也帶走最高的百萬獎金，陣中劉祐安獲選大會最有價值球員，吳昀熹也靠一發三分砲拿下全壘打王。
威力盃在今天冠軍賽後畫下句點，慶祝十年有成，今年也有兩大不同，一是頒發冠軍戒給予奪冠的桃園市隊，另外個人獎項也增設盜壘王以及給予亞軍球隊球員的最佳貢獻獎，共頒出十個獎項，桃園市、宜蘭縣各囊括3個獎項，是兩大贏家。
台彩董事黃志宜參加閉幕典禮時，提醒小朋友這四天來除了比賽輸贏外，在球場上透過競技帶來的成長更是重要收穫，「要為自己感到驕傲。」
黃志宜也回顧十年前善心捐出1.2億元籌備賽事的「威力叔叔」故事，除了一圓棒球夢外也回饋故鄉花蓮，「我們台灣彩券公司也會努力推動公益價值，一張小小的彩券，持續累積善的循環，讓好事持續發生。」
經歷四天賽程、21支隊伍爭戰，台彩威力盃最終由桃園市隊抱回冠軍，台東縣隊拿下亞軍及50萬元獎金，季軍新北市隊20萬元獎金、殿軍宜蘭縣隊10萬元獎金。
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽得獎名單如下：
打擊獎：第一名 王聖穰（新北市）、第二名 周子淵（新北市）、第三名 陳宥瑞（宜蘭縣）
打點獎：莊海瑞（宜蘭縣）
全壘打獎：吳昀熹（桃園市）
盜壘王獎：李泓毅（宜蘭縣）
投手獎：黃銘恩（台東縣）
最佳貢獻獎：林沁駿（台東縣）
最有價值球員獎：劉祐安（桃園市）
教練獎：干易哲（桃園市）
冠軍：桃園市
亞軍：台東縣
季軍：新北市
殿軍：宜蘭縣
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