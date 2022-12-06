快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力盃／十年有成發冠軍戒、增兩獎 桃園、宜蘭大贏家

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊劉祐安拿下MVP。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊劉祐安拿下MVP。記者蘇志畬／攝影

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天圓滿落幕，桃園市隊完成二連霸也帶走最高的百萬獎金，陣中劉祐安獲選大會最有價值球員，吳昀熹也靠一發三分砲拿下全壘打王。

威力盃在今天冠軍賽後畫下句點，慶祝十年有成，今年也有兩大不同，一是頒發冠軍戒給予奪冠的桃園市隊，另外個人獎項也增設盜壘王以及給予亞軍球隊球員的最佳貢獻獎，共頒出十個獎項，桃園市、宜蘭縣各囊括3個獎項，是兩大贏家。

台彩董事黃志宜參加閉幕典禮時，提醒小朋友這四天來除了比賽輸贏外，在球場上透過競技帶來的成長更是重要收穫，「要為自己感到驕傲。」

黃志宜也回顧十年前善心捐出1.2億元籌備賽事的「威力叔叔」故事，除了一圓棒球夢外也回饋故鄉花蓮，「我們台灣彩券公司也會努力推動公益價值，一張小小的彩券，持續累積善的循環，讓好事持續發生。」

經歷四天賽程、21支隊伍爭戰，台彩威力盃最終由桃園市隊抱回冠軍，台東縣隊拿下亞軍及50萬元獎金，季軍新北市隊20萬元獎金、殿軍宜蘭縣隊10萬元獎金。

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽得獎名單如下：

打擊獎：第一名 王聖穰（新北市）、第二名 周子淵（新北市）、第三名 陳宥瑞（宜蘭縣）

打點獎：莊海瑞（宜蘭縣）

全壘打獎：吳昀熹（桃園市）

盜壘王獎：李泓毅（宜蘭縣）

投手獎：黃銘恩（台東縣）

最佳貢獻獎：林沁駿（台東縣）

最有價值球員獎：劉祐安（桃園市）

教練獎：干易哲（桃園市）

冠軍：桃園市

亞軍：台東縣

季軍：新北市

殿軍：宜蘭縣

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年首度增設盜壘王獎。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年首度增設盜壘王獎。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，閉幕典禮上前四名隊伍大合照。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，閉幕典禮上前四名隊伍大合照。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台彩董事黃志宜頒發獎座給冠軍桃園市隊。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台彩董事黃志宜頒發獎座給冠軍桃園市隊。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年首度增設最佳貢獻獎。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年首度增設最佳貢獻獎。記者蘇志畬／攝影

威力盃 棒球

延伸閱讀

歲末年終宜蘭慧燈中學義賣 校長帶頭送愛助華山孤老

威力盃／桃園奪冠帶走百萬 劉祐安奪MVP勝過哥哥

宜蘭近海規模3.4地震 最大震度3級

威力盃／奪殿軍創隊史 宜蘭「小」部隊狂破魔咒

相關新聞

威力盃／桃園遇下勾奇兵 黃頎抗壓敲奪冠超前安

第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊在冠軍戰遭到「奇兵」壓制，差點輸球，還好最終在延長賽灌進4分，以5：3拿下勝利，總教...

威力盃／十年有成發冠軍戒、增兩獎 桃園、宜蘭大贏家

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天圓滿落幕，桃園市隊完成二連霸也帶走最高的百萬獎金，陣中劉祐安獲選大會最有價值球員，吳昀...

威力盃／桃園奪冠帶走百萬 劉祐安奪MVP勝過哥哥

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊與台東縣隊正規6局戰平，直到7局上桃園市掌握突破僵局制攻下4分，才以5：3...

威力盃／奪殿軍創隊史 宜蘭「小」部隊狂破魔咒

宜蘭縣隊今天雖然在季軍戰以1：9不敵新北市隊，本屆台彩威力盃少棒賽以殿軍作收，但已經寫下隊史十年來在此賽事最佳紀錄，加上...

威力盃／叔叔是陳智弘 周子淵開轟又好投助新北奪季軍

第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰今天開打，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，最終以9：1在5局提前擊敗宜蘭縣隊，敲...

威力盃／桃園、台東爭冠

第十屆台彩威力盃少棒賽最高百萬獎金得主將在今天出爐，桃園市隊挑戰二連霸，要對上相隔三年再闖進冠軍戰的台東縣隊，桃園經歷前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。