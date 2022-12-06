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威力盃／桃園奪冠帶走百萬 劉祐安奪MVP勝過哥哥

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊以5：3擊敗台東縣隊，拿下隊史第六冠。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊以5：3擊敗台東縣隊，拿下隊史第六冠。記者蘇志畬／攝影

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊與台東縣隊正規6局戰平，直到7局上桃園市掌握突破僵局制攻下4分，才以5：3奪勝，拿下冠軍也帶走百萬獎金，後援3局的劉祐安獲選大會MVP，將2年前哥哥失去的奪回來。

桃園市隊前五戰打下49分，卻在冠軍賽遭到台東縣隊下勾投手林沁駿壓制，在他主投的4.2局裡僅敲出2支安打，攻下1分；不過自家先發投手范宸竣投的4局裡也僅被敲1支安打，另有5次三振，但因有4次四壞保送，也失1分。

桃園市隊在7局上靠開路先鋒黃頎突破僵局，率先上場打擊的他敲出清壘二壘打，進帳2分打點，隨後再靠對手失誤、推進再添2分，取得5：1領先，

台東縣隊在6局下曾有一次滿壘攻勢被守下，7局下桃園劉祐安開局就走出保送，無人出局、滿壘，但他靠著連續2K凍結壘包，之後被王羽翔敲出二壘打丟掉2分，又出現觸身、滿壘，但他以再見三振守住比賽，高興到落淚。

劉祐安後援3局，丟掉2分都在突破僵局制，不算責失，被敲2支安打另有4次三振，拿下勝投也帶走MVP，2010年他的哥哥劉任右也在冠軍戰先發登板，然而當時桃園市隊不敵台中市隊，以亞軍作收，劉任右如今已到新明國中就讀。

劉祐安表示，之前有投過突破僵局制，所以不會緊張，「雖然緊張但不會投不好，這是我第一次拿到MVP，哥哥拿過很多次了，打球是以哥哥目標，他無論打擊、投球都很強，低年級時就跟學長出去比賽，我也想像他一樣，還要再努力。」

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊後援投手劉祐安拿下勝投及MVP。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊後援投手劉祐安拿下勝投及MVP。記者蘇志畬／攝影

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