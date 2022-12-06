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威力盃／叔叔是陳智弘 周子淵開轟又好投助新北奪季軍

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，幫助球隊以9：1擊敗宜蘭縣隊。記者蘇志畬／攝影
第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，幫助球隊以9：1擊敗宜蘭縣隊。記者蘇志畬／攝影

第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰今天開打，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，最終以9：1在5局提前擊敗宜蘭縣隊，敲出生涯首轟的周子淵笑說：「很開心。」

新北市隊今天靠著1局上5分大局奠定勝基，周子淵今天在季軍戰先發3.1局，被敲3支安打沒有掉分，另有三振、四壞保送各3次，打擊上則是2打數1安打，就是在2局上擴大領先的2分砲，另有1保送。

「一直很想打全壘打。」周子淵少棒階段終於開轟，臉上喜悅藏不住，「飛出去的時候，還不知道會不會過。」周子淵在母校大豐國小1年級時先參加棒球社團，結果打出成績，2年級下學期獲得校隊邀請才加入，他說：「練習不會辛苦，因為我喜歡棒球。」

有一半排灣族血統的周子淵投、打俱佳，自己更偏好打擊一點，欣賞的球員是中信兄弟隊的陳子豪，「因為他打擊很強，想像他一樣，把球打得更遠一點。」周子淵的叔叔更是兄弟捕手教練陳智弘，「之前有教過我丟球。」

新北市隊拿下隊史首座季軍，雖然未能追平最佳的亞軍成績，教練胡竣傑仍對球員表現感到滿意，「我們身材比較沒優勢，但小朋友表現令人驚艷，從訓練開始就很團結，鬥志高昂，不會因身材不如人就氣餒。」胡竣傑也透露，集訓15天特別請新埔、新泰、尖山國中進行友誼賽，對球員幫助很大。

第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，幫助球隊以9：1擊敗宜蘭縣隊。記者蘇志畬／攝影
第十屆台彩威力盃全國少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手周子淵自己開轟打回分數，幫助球隊以9：1擊敗宜蘭縣隊。記者蘇志畬／攝影

棒球 陳子豪

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