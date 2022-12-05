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威力盃／黃銘恩完投過關 台東相隔3年重返冠軍戰
台東縣隊相隔三年再次打進台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，今天先靠著黃銘恩在八強戰完投擊敗花蓮藍隊，四強戰則展現火力以11：5壓倒宜蘭縣隊，要挑戰隊史第四冠，總教練連智淵對自家打擊實力有信心，「重點不要失誤。」
八強戰台東縣隊以3：1險勝花蓮藍隊，陣中主力左投黃銘恩完投6局，被敲2安失1分，另有3次三振，用球數僅60球，打擊上也敲回球隊第3分。
關乎到冠軍戰資格的四強戰，台東與宜蘭打得激烈，6局打了2小時15分才結束，首局兩隊各攻下2分，台東縣隊接著在第2、3局拿下4分，不過4局打完又被宜蘭追到1分差，直到5局上靠著4支安打、2次保送及對手1次失誤，才攻下5分拉開差距。
開路先鋒董彥威在四強戰表現最佳，敲出3支安打、4分打點，連智淵表示，董彥威是陣中打擊最穩定的選手，不過八強戰沒有打好，這場有發揮出擊球率高的特色，董彥威則說：「教練有鼓勵我，叫我不要想太多。」
台東縣隊過去曾在2014、2017、2018年奪冠，此次參賽原本目標四強，連智淵坦言表現超乎預期，冠軍賽要對上拿過五冠的桃園市隊，「打擊方面不怕選手打不到，但守備不要失誤。」
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