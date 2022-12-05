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日職／王柏融明年身價曝光 日媒透露年薪台幣338萬
台灣好手王柏融重返日本職棒，以育成選手的身分回到日本火腿隊，明年將展開第5個球季，日本媒體「日刊體育」指出，他的年薪是1500萬日圓（約合台幣338萬元），這個數字比今年少了5500萬日圓。
火腿今天正式宣布，已和王柏融簽下育成約，新背號199號，但未公布合約內容，日刊體育最新報導透露他的行情。
根據日職規定，育成球員年薪最少240萬日圓（約合台幣54萬4千元），王柏融的經紀公司下午已經指出，數字不會這麼低，一切以球團公布訊息為主。
王柏融2019年赴日加盟火腿，簽下3年400萬美元合約，今年身價降到7千萬日圓，明年身價雖然大減，只要表現出色，隨時可能成為正式球員，仍有加薪的機會。
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