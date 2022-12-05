威力盃／許邵傑有尾勁+共軌 好投助桃園打進冠軍戰

許邵傑的先發好投，幫助桃園市隊今日在台彩威力盃少棒賽四強戰以11：1提前擊敗新北市隊，總教練干易哲透露，尾勁跟共軌效應是許邵傑最大武器，桃園市隊透過這5場比賽找到最佳隊形，明天要力拚二連霸、隊史第六冠。

許邵傑在四強戰雖然開賽遇到亂流，被敲2安掉1分，但接下來未讓對手再越雷池一步，完投4局被安打數跟失分數都沒變，另有3次三振，拿下勝投。

干易哲表示，許邵傑是球隊的隊長，也是主力投手，因賽程緊湊，原本就有設定讓他負責一場，「許邵傑的球尾勁特別，球速雖不到特別快，但進到本壘打者視覺看起來會上飆，而變化球和直球出手時也有共軌效果，他的球其實不好打。」

桃園市隊面對落後，現在2局下由許邵傑的二壘打敲回追平分，接著滿壘時觸身、暴投繼續進帳分數，到2出局後范宸竣的安打敲回該局第5分，而3局下桃園市隊又靠著單局7支安打加對手2次失誤，海灌6分，達成提前結束分差，打完4局就收工。

許邵傑自認今天投球表現「還可以」，主要是第一局控球不穩，後來有調整回來，打擊上來說，「第二打席太想出力沒打好。」2局敲出追平安打時，「想說至少有把分數打回來，不是在落後的局面。」

許邵傑二年級時原本在麗林國小打球，三年級才轉到龜山國小，喜歡打棒球是因為是中職樂天桃猿隊球迷，打者最欣賞林立，投手則是王溢正，至於比較喜歡投球或打擊？許邵傑說：「喜歡當投手，因為壓制對手的感覺很爽。」

桃園市隊今年預賽戰績一勝一敗，複賽首戰對台中市隊復仇成功，今天又在八強賽擊敗台北市隊、四強戰擊敗新北市隊，打進冠軍戰，干易哲表示，這五場比賽打序都不同，原因是聯隊狀況難掌握，「誰狀況好就誰上，一直在變動，就是要找出最佳隊形，明天最後一場要挑戰隊史第六冠，完成二連霸。」

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