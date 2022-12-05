中職／小朋友問英文考幾分 申皓瑋笑說：直接送禮物
球芽基金受到台積電「棒助小英雄」計畫的支持，去年先將服務範圍從花蓮縣14所國中小棒球隊擴大到新竹縣5所國小棒球隊，今年新增台中市3支國小棒球隊，今天邀請富邦悍將隊球員申皓瑋、長年贊助球芽的順天環匯營運總監賀威添前往中市四德國小，擔任棒球隊得獎小朋友的頒獎嘉賓，學校特別安排在全校參加的朝會時間公開表揚得獎的小球芽。
申皓瑋在朝會頒獎前提早到校，先和棒球隊的小朋友座談分享，他說：「國小成績中等，為了打棒球，每天早上5點從部落通車1個多小時，到南投縣千秋國小就讀，在棒球路上遇到的教練都很嚴格，加上自己一路堅持，才有能力加入職棒。」
申皓瑋表示，職棒競爭相當激烈，壓力也很大，今天到四德國小跟小朋友互動，讓他找到小時候打球的初衷，也鼓勵他們快樂打棒球。
在座談會中，小朋友特別發問：「你國小時英文都考幾分？」申皓瑋笑說：「我還是直接送禮物給你好了。」他特別提到，長大後發現唸書這件事很重要，每年季後會透過很多學習管道充實自己。
今天頒獎典禮共有5位優秀的棒球隊小朋友得到獎學金，賀威添特別贈送一批優質書籍、閱讀獎品，讓學校做為後續鼓勵棒球隊小朋友閱讀之用。
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