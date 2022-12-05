中職／台鋼打算長期培養胡冠俞 砸300萬元從悍將挖角

中職新軍台鋼雄鷹隊今天在擴編選秀會挑中1投4野，年紀從22到27歲，必須支付5位球員的母隊各300萬元權利金，最年輕是富邦悍將隊內野手胡冠俞，台鋼領隊劉東洋說：「他還年輕，球團希望長時間培養這位選手。」

台鋼明年將從二軍賽事打起，後年正式在一軍出賽，胡冠俞出身東大體中，去年7月升上一軍，生涯前兩季出賽23場，打擊率1成76、未有全壘打、攻下1分打點。

劉東洋表示，胡冠俞在青棒時期無論打擊、速度、守備都很有潛力，未來會再邀請日籍客座教練井端弘和來台，希望他幫忙調教這位22歲好手，發揮應有實力。

台鋼選進5名球員包括中信兄弟隊杜家明、樂天桃猿隊張喜凱、味全龍隊洪瑋漢、統一獅隊張肇元、胡冠俞，確定31日前轉隊，台鋼一共要支付1500萬元。

劉東洋表示，獅隊捕手包括林岱安、柯育民、陳重羽，二軍還有張翔，人才算是很多，張肇元加盟台鋼會有發揮的舞台，未來成為很大動力。

另外，27歲的洪瑋漢是這次擴編選秀年紀最大球員，劉東洋表示，他有速度、守備範圍廣，今年在二軍打擊率超過3成，來自高雄市三民高中，也符合球隊「經營在地」的想法。

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