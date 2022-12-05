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中職／台鋼從猿隊指名張喜凱 希望迷航潛水艇投手復活
樂天桃猿隊24歲投手張喜凱本季未上一軍，確定月底離隊，加盟中職新軍台鋼雄鷹隊，新東家對他充滿期待。
台鋼今天在擴編選秀會挑中5名球員，張喜凱是唯一投手，依聯盟規定將在31日前完成轉隊程序；他在前年10月4日初登猿隊一軍，生涯前兩季合計出賽19場，包括17場先發，投出5勝8敗、防禦率5.21，今年因為調整問題，始終未在一軍亮相。
台鋼領隊劉東洋表示，張喜凱是下勾投手，去年也有5勝的成績，球團對他有期待，側面了解今年是因投球姿勢迷惘，希望這位「迷航潛水艇投手」可以找到新方向，台鋼會認真協助他找回感覺。
台鋼在這次擴編選秀會選了1投4野，劉東洋說：「投手人選會從各隊自由契約名單再思考，有初步討論，目前未設定人選。」
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