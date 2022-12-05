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中職／杜家明在兄弟發揮空間較少 台鋼很快就決定挑人

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
杜家明。 中信兄弟提供
杜家明。 中信兄弟提供

中職新軍台鋼雄鷹隊今天在擴編選秀會挑中5名球員，中信兄弟隊26歲內野手杜家明確定在年底前轉隊，台鋼領隊劉東洋說：「很快就決定挑選杜家明，他在兄弟發揮空間較少，但曾經兩次進入總冠軍賽名單，實力沒話說。」

杜家明2015、16年擔任投手，最近3季以野手身分在一軍亮相，從2020年起合計出賽44場，打擊率2成53、全壘打1支、打點11分。

劉東洋表示，兄弟人才濟濟，杜家明發揮機會不多，過去在冬季聯盟賽事觀察他的態度積極，打球很有精神，希望他轉換舞台後，會有很好的發揮。

台鋼挑選5名球員包括杜家明、樂天桃猿隊張喜凱、味全龍隊洪瑋漢、統一獅隊張肇元、富邦悍將隊胡冠俞，確定在12月31日前轉隊，除了下勾投手張喜凱之外，其餘都是野手。

從這份名單看來，野手長打火力可能比較欠缺，劉東洋指出，選人時有納入考量， 但因年紀、守備問題割愛，明年季中選秀、擴編選秀、洋砲補強，非迫切需要。

台鋼雄鷹 選秀

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